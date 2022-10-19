تفاصيل توفير مشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ 5 آلاف فرصة عمل للشباب.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء مجدى الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، إننا اليوم نشهد افتتاح مجمع مصانع تركيز وفصل المعادن الثقيلة من الرمال السوداء الموجودة على ساحل البحر المتوسط فى 8 مناطق، مشددا على أنه تم إعداد دراسة جدوى من كبرى الشركات العالمية، بمشاركة شركة أسترالية استمرت لمدة 3 سنوات، وتضمنت دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئى والدراسة التسويقية والجدوى الاقتصادية، حيث خلصت إلى أن هذا المشروع له قيمة مرتفعة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف، خلال كلمته فى افتتاح مشروع مصنع الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى "يتم فصل المعادن بالتعاون مع الخبرات الأجنبية وهيئة المواد النووية فى إطار نقل التقنيات الحديثة، موضحا أنه تمت إقامة مجموعات صناعية جديدة، فى إطار التطبيقات الصناعية القابلة للمعالجة لتعظيم القيمة المضافة وخلق كيانات وتحقيق عائد اقتصادى وتوفير العملة الأجنبية من خلال تصدير الفائض.

وتابع اللواء مجدى الطويل: "يوفر هذا المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحا أنه ينتج من الرمال السوداء 6 معادن رئيسية وهى الألمانيت والزيركون والجارنت والروتيل والمونازيت والمجانتايت، وكلها معادن ذات أهمية استراتيجية حول العالم، حيث يستخدم معدن الالمنيت فى إنتاج التيتنايوم الإسفنجى وأجسام الطائرات والصواريخ والغواصات، ويدخل فى صناعات البويات والورق والجلود، فيما يستخدم معدن الزيركون فى السيراميك والأدوات الصحية والزجاج وتبطين المفاعلات النووية، وصناعة الحراريات، فيما يستخدم معدن الجارنت فى أحجار التجليخ وأوراق الصنفرة وفلاتر المياه.

وأشار إلى أنها شركة مساهمة مصرية بمساهمة كل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المواد النووية ومحافظة كفر الشيخ والشركة المصرية للثروة التعدينية وبنك الاستثمار القومى، مشددا على أن هذا المشروع تحدى كبير للحصول على هذه التكنولوجيا المتقدمة، المستخدمة فى الاستخراج والفصل، وتأسيس الشركة وجميع مراحل المشروع، أصبح الحلم منذ عقود طويلة حقيقة، فى جميع مواقع الشركة فى البرلس وغليون ورشيد ودمياط والمنزلة.

وشهدت محافظة كفر الشيخ مشاريع قومية جديدة، منها ما تم الانتهاء منه، مثل مزرعة غليون السمكية، وشركة كهرباء البرلس العملاقة، ومنها ما تم افتتاحه اليوم أهمها مصنعى استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء بالبرلس، ومصر واحدة من أهم الدول التى تتوافر بها الرمال السوداء، وكشف آخر مسح جوى قامت به هيئة المواد النووية المصرية عن امتلاك مصر لما يقرب من 11 موقعًا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، بدءًا من رشيد حتى العريش بطول ساحل 400 كيلو متر، وتقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

وأكد أن الرمال السوداء تضم أهم المصادر الأساسية لكثير من المعادن ذات الأهمية الاقتصادية مثل المونازيت واليورانيوم المشع والزريكون ومعادن أخرى كثيرة تدخل فى صناعات كثيرة ومهمة مثل صناعة الصواريخ والطائرات وهياكل السيارات والسيراميك والبويات ومواد الإشعاع النووى، بالإضافة إلى المواد الخام التى تستخدم فى الصناعات الحديثة.

وتم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية، والصحية المتبعة عالمياً، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة، لخلق استثمارات جديدة تعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتقدمه.

وهناك موقعان للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الأول شرق البرلس بملاحة منيسى التابعة لقرية الشهابية على مساحة 80 فداناً، والثانى بشمال الطريق الدولى غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس على مساحة 35 فداناً ويشارك فى المشروع محافظة كفر الشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار والمصنعين الأول بخبرة مصرية استرالية بشرق البرلس، والثانى بخبرة صينية بشمال البرلس والاستثمارات لمصنع الرمال بشمال البرلس قدرها 24 مليون دولار.

ويتم استخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء، تدخل فى 41 نشاطا منها صناعة هياكل الطائرات، وتم إقامة موقع المصنع الاول والانتهاء من سور المصنع وجارى الأعمال بقية الإنشاءات، وشاركت شركة الرمال السوداء المصرية فى تجديد وفرش وتجهيز 20 منزلاً للأسر الأكثر احتياجا بقرية الشهابية بالبرلس بتكلفة مبدئية تتجاوز 8 ملايين جنيه كمرحلة أولى.

وتم تدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، بما يسهم فى تنويع وتطوير الاقتصاد المصرى من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة فى تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التى أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلية للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمى عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمية، والإنتاج الفعلى للعناصر المستخرجة من الرمال السوداء بنهاية عام 2020، كما تم الانتهاء من البنية التحتية للمصنع الأول بملاحة منيسى بالشهابية، وتم توصيل الكهرباء تم توصيل الغاز الطبيعى لموقع المصنعين.

وتمت إتاحة 100 فرصة عمل من حملة المؤهلات العليا والفوق متوسطة والمتوسطة والعمال الحرفيين، للعمل بمشروع الشركة بمحافظة كفر الشيخ، بمنطقة بر بحري، و 100 فرصة عمل أخرى بشركة الرمال السوداء بمنطقة ملاحة منيسى كان قد تم الإعلان عنها أيضًا، وتم التعاقد مع 10 مهندسين كراكات عائمة وفنى تشغيل كراكات عائمة "فنى تكريك" وفق شروط خاصة للوظيفتين، حددتها الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء للمصنع الثانى ،و يترأس الشركة اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، والعميد طارق راغب، المدير العام الإدارى لشركة المصرية للرمال السوداء بالبرلس.