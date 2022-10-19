اليوم السابع
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تعليم الجيزة: كرامة المعلمين وفرض هيبتهم أولوية أولى

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:01 م
تعليم الجيزة: كرامة المعلمين وفرض هيبتهم أولوية أولى اجتماع قيادات إدارة شمال الجيزة التعليمية
كتبت – مرام محمد

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عقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا مع قيادات إدارة شمال الجيزة التعليمية، وذلك ضمن اللقاءت المستمرة التي تعقدها مديرية التعليم في كافة إدارات الجيزة لإجراء حوار مجتمعي مع العاملين بالميدان التعليمي والوقوف على مشاكلهم الحقيقية والعقبات التي تواجههم ومحاولة وضع الحلول اللازمة لها، حفاظا على حسن سير العملية التعليمة وسلامة الطلاب.

وأكدت قيادات إدارة شمال الجيزة التعليمية خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء بالمدارس فى التوعية المجتمعية بدور المعلم وقيمته وقدره ودعمه حفاظا عليه وعلى دوره الإيجابى تجاه الوطن وأبنائه، مؤكدين على أهمية فرض هيبة المعلم وتوفير الجو المناسب والبيئة الصحية المناسبة له ليؤدى رسالته السامية على أكمل وجه؛ تقديرا لجهوده وتعظيما لمكانته الرفيعة فى بناء العقول وثقلها بالعلم والأدب.

وكان أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، قد أكد خلال اجتماعه بمديري المدارس الحكومية الرسمية بإدارة العمرانية التعليمية، إن الحفاظ على كرامة المعلمين والأخصائيين وجميع العاملين بالمدارس ومديريها، أولوية أولى فى مختلف اهتمامات المديرية وقياداتها، مؤكدا أنه لن يقبل بإهانة أي معلم داخل أي مدرسة مهما كان السبب.

وأشار أنه أصدر أمرا إداريا بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي على أي طالب يعتدي ولي أمره على معلم، ورفع الأمر إلى مجلس أمناء المدرسة للنظر فى نقل الطالب على الفور خارج  المدرسة، حفاظا على هيبة المعلم والرسالة السامية التي يقدمها للطلاب، ونظرا  لتكرار الأحداث المؤسفة من جانب  بعض أولياء الأمور ضد بعض المعلمين.

وشدد أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة، على المدارس بحسن معاملة أولياء الأمور واستيعاب المشاكل والحرص على  جذبهم للتعاون مع إدارة المدرسة ودعمها من خلال مجالس الأمناء.

جانب من اجتماع قيادات إدارة شمال الجيزة التعليمية
جانب من اجتماع قيادات إدارة شمال الجيزة التعليمية

 

اجتماع مدير تعليم الجيزة بقيادات الإدارات التعليمية
اجتماع مدير تعليم الجيزة بقيادات الإدارات التعليمية

 


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وزارة التربية والتعليم

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