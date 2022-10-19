اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على طرق التواصل والعمل داخل مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء لخفض نسب الطلاق

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:00 ص
تعرف على طرق التواصل والعمل داخل مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء لخفض نسب الطلاق مركز الارشاد الزواجى
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اسست دار الإفتاء فى وقت سابق  مركز الإرشاد الزواجي، حيث يعد هذا المركز مركزًا متخصصًا في حل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة وخاصة مشكلة الطلاق.
 
ويعمل على الحد من المشاكل الزوجية والاستقرار الأسرى وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدتهم على الاختيارات المناسبة وكيفية الارتباط للزواج وإقامة أسرة ناجحة؛ وذلك باستخدام الطرق التوعوية الحديثة من الإرشاد النفسى والشرعى.
 

أهداف المركز والخدمات التي يقدمها:أولًا: الجانب الإرشادي:

 
- عقد جلسات إرشادية زواجية فردية مباشرة بالتنسيق
 

ثانيًا: الأهداف التدريبية:

 
- تدريب المقبلين على الزواج
 
- تدريب منخفضي التوافق الزواجي
 
- إعداد مختصين للتعامل مع المشكلات الزواجية
 

ثالثًا: الدور الاستشاري لمركز الإرشاد الزواجي:

 
- التخطيط ووضع السياسات العامة الخاصة بالأسرة المصرية على المستوى القومي
 
- تقديم مقترحات بتعديلات تشريعية
 
- تقديم استشارات للوزارات المعنية والمؤسسات الخاصة
 
- تقديم استشارات على المستوى العربي والإسلامي والدولي
 

رابعًا: الجانب التثقيفى:

 
- إعداد كتيبات ورقية وإلكترونية
 
- إجراء بحوث ودراسات في مجالات الإرشاد الزواجي ورصد ومتابعة الظواهر الخاصة بالأسرة المصرية
 
- تنظيم لقاءات مع الأسر وطلاب الجامعات والعاملين في الدولة والقطاع الخاص
 
- تنظيم لقاءات إعلامية وإلكترونية
 

وسائل التواصل

 
- واتس آب أو اتصال: 01144802021
 
- الهاتف الأرضي: 0225910678
 

مواعيد العمل:

 
يوميًا من 9 صباحًا إلى 5 مساءً ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

مركز الارشاد الزواجى

دار الافتاء

تنمية الاسرة

الزواج



الموضوعات المتعلقة

تنمية الإنسان المصرى أولوية.. دار الإفتاء تطلق صفحة خاصة بـ"الأسرة" على بوابتها الإلكترونية.. وتنشئ مركزا للإرشاد الزواجى.. ونشر فتاوى المرأة مع تأهيل المقبلين على الارتباط.. وأحكام تنظيم النسل أبرز الأهداف

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 ص

مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء: الإنسان بفطرته يحس بنقصان عند عدم وجود زواج

الإثنين، 22 أغسطس 2022 11:12 م

كل ما تريد معرفته عن اتفاق الأزهر والإفتاء والأوقاف لخدمة الإرشاد الزواجى

السبت، 26 فبراير 2022 12:11 م

حصاد دار الافتاء 2021.. 1.368 مليون فتوى فى عام واحد.. 5 أفرع جديدة ورقمنة الخدمات.. الإرشاد الزواجى واستطلاع الأهلة والمواقيت أبرز الإدارات .. وإطلاق أول مبادرة لتدريب المأذونين على التحقيق فى أسباب الطلاق

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة