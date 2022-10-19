تعرف على طرق التواصل والعمل داخل مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء لخفض نسب الطلاق

كتب لؤى على

اسست دار الإفتاء فى وقت سابق مركز الإرشاد الزواجي ، حيث يعد هذا المركز مركزًا متخصصًا في حل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة وخاصة مشكلة الطلاق.

ويعمل على الحد من المشاكل الزوجية والاستقرار الأسرى وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدتهم على الاختيارات المناسبة وكيفية الارتباط للزواج وإقامة أسرة ناجحة؛ وذلك باستخدام الطرق التوعوية الحديثة من الإرشاد النفسى والشرعى.

أهداف المركز والخدمات التي يقدمها:أولًا: الجانب الإرشادي:

- عقد جلسات إرشادية زواجية فردية مباشرة بالتنسيق

ثانيًا: الأهداف التدريبية:

- تدريب المقبلين على الزواج

- تدريب منخفضي التوافق الزواجي

- إعداد مختصين للتعامل مع المشكلات الزواجية

ثالثًا: الدور الاستشاري لمركز الإرشاد الزواجي:

- التخطيط ووضع السياسات العامة الخاصة بالأسرة المصرية على المستوى القومي

- تقديم مقترحات بتعديلات تشريعية

- تقديم استشارات للوزارات المعنية والمؤسسات الخاصة

- تقديم استشارات على المستوى العربي والإسلامي والدولي

رابعًا: الجانب التثقيفى:

- إعداد كتيبات ورقية وإلكترونية

- إجراء بحوث ودراسات في مجالات الإرشاد الزواجي ورصد ومتابعة الظواهر الخاصة بالأسرة المصرية

- تنظيم لقاءات مع الأسر وطلاب الجامعات والعاملين في الدولة والقطاع الخاص

- تنظيم لقاءات إعلامية وإلكترونية

وسائل التواصل

- واتس آب أو اتصال: 01144802021

- الهاتف الأرضي: 0225910678

مواعيد العمل:

يوميًا من 9 صباحًا إلى 5 مساءً ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.