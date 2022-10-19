اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:36 م
أكرم القصاص
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تعرف على خريطة الأمطار وأماكن سقوطها حتى الأحد المقبل.. إنفوجراف

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:13 م
تعرف على خريطة الأمطار وأماكن سقوطها حتى الأحد المقبل.. إنفوجراف خريطة الأمطار

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد خريطة الأمطار وأماكن سقوطها حتى الأحد المقبل

الامطار
الامطار

 

- الخميس 20 أكتوبر 

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

 

أمطار خفيفة على مناطـق مـن جنوب سيناء وشمـال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% تقريبا.

 

- الجمعة 21 أكتوبر 2022

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطـق مـن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمـال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

 

السبت 22 أكتوبر  

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبا

 

الأحد 23 أكتوبر 2022

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطـق مـن السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40:30% تقريبا


خريطة الامطار

سقوط الامطار

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الأرصاد الجويه

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