اليوم السابع
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تعرف على أهداف لجنة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:00 ص
تعرف على أهداف لجنة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تهتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبنائها وتسعى لتلبية احتياجاتهم لذلك اهتم قداسة البابا تواضروس الثاني بحصر وتحديد عدد الأسر المحتاجة وذلك من خلال قاعدة بيانات عامة على مستوى الكرازة بمصر، تجمع كل اسر الرعاية الاجتماعية بسائر ايبارشيات الجمهورية ويكون مفتاح الادخال هو الرقم القومى الذى يملكه كل فرد مكتوبا فى شهادة ميلاده وليشاركه فيه أحد) ايَ لا يتكرر لأخر (.

 

وكلف قداسة البابا تواضروس الثانى القمص بيشوى شارل ومكتب سكرتارية قداسته للرعاية الاجتماعية بوضع قاعدة بيانات للمستحقين ومسجل بها التفاصيل، لتساعد على نمو الخدمة فى هذا المجال والتخطيط بشكل افضل لإشباع احتياجاتهم.

وارتكزت خدمة سكرتارية الرعاية الاجتماعية في الكنيسة على المبادئ الاساسية التالية:

 

1. لا يحرم مسيحي من كنيسة

2. لا يحرم جائع من طعام

3. لا يحرم مريض من علاج

4. لا يحرم عريان من كساء

5. لا يحرم طفل من التعليم

6. لا يحرم شاب من العمل

7. لا يحرم انسان من ايواء

8. لا تحرم فتاة من زواج

9. لا يحرم سجين من زيارة

10. لا يحرم مظلوم من دفاع

 

ويعتبر الهدف من وجود سكرتارية الرعاية الاجتماعية:

 

1 - وضع رؤية شاملة لتنظيم الخدمة وترتيبها على مستوى إيبارشيات الكرازة بمصر

2 - تطوير البرامج وقواعد البيانات الخاصة بخدمة الرعاية الاجتماعية وشركاء التنمية

3 - تقديم الدعم الفني لبرنامج قاعدة البيانات الموحدة لخدمة الرعاية الاجتماعية

4 - اجتماعات دورية للكهنة المندوبين للمتابعة مع الإيبارشيات وتقريب وجهات النظر في اساليب الخدمة

5 - دعم ومتابعة البرامج المقدمة من سكرتارية الرعاية الاجتماعية لجميع الايبارشيات

6 - مساعدات في مصروفات المدارس والمعاهد والكليات

7 - دراسة وتمويل ومتابعة المشروعات الصغيرة

8 - المشاركة في تقديم مساعدات للايبارشيات لمرضي الكورونا (الإغاثة والكوارث الطبيعية)

9 - عمل لقاء سنوي برئاسة وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني مع الاباء المطارنة والأساقفة وكهنة ايبارشيات الكرازة فى مصر للوقوف على ما قامت به الخدمة خلال السنة.

 

واشتركت فى هذا البرنامج غالبية إيبارشيات الكرازة فى مصر الذى أفاد أبناء الكنيسة فى الوقوف على العدد الحقيقى لأسر الرعاية الاجتماعية للنظر فى كيفية تدبير احتياجاتهم سواء المادية أو العينية عن طريق عمل المشروعات الصغيرة لهم والاهتمام بخدمات التنمية، وكذلك دراسة الأماكن أو الإيبارشيات الأكثر احتياجا والسعى لتلبية احتياجاتها.

 

وتعمل اللجنة على تقسيم الفئات العمرية لجميع المشتركين على البرنامج لبحث كيفية خدمتها وتحقيق رغباتها قدر المستطاع والمشاريع التي تناسب كل فئة بحسب امكانياتها.

 

وعمل إحصائيات الغرض منها ترتيب أولويات واحتياجات الخدمة (المرض وانواعه، التعليم، الزواج واعبائه، العمل والبطالة…) والتواصل والالتحام الكامل بين الكنائس والهيئات والجمعيات القبطية ومحبي الخير لخلق منظومة متكاملة في الخدمة لدعم الاحتياجات والوصول لكل محتاج في أى مكان.

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الرعايه الاجتماعيه

لجنه الرعايه الاجتماعيه



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