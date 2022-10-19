تضامن الغربية: تقديم 23 ألفا و388 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى في بيان لها، تنفيذ 23 ألفا و388 مشروعا تنمويا وخدميا متمثل فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ورؤوس مواشي ومساهمة فى دعم زواج الفتيات اليتيمات، فضلا عن دعم المجال الطبي من تقديم عمليات القلب والعيون وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة الغربية.

وأكد شيخ العرب عبدالله، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية نفذت 23,388 من المشروعات التنموية والخدمية منذ بداية عملها الى الان، حيث شملت هذه الأعمال فى المجال الطبي تنفيذ 3388 عملية قلب، و12,616عملية عيون، و1120جهاز تعويضي.

كما تم تسليم 2746 مشروع تنموي لاصحاب المشاريع متناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعايا، وتسليم 547 كشك شامل البضاعه، وتسليم 1469 رأس ماشية، بالإضافة إلى دعم زواج 1052 فتاة يتيمة واستكمال ما ينقصهن لإتمام زفافهن وادخال السعادة على قلوبهن.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.