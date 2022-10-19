تراجع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 10162 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 12500 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4144 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 2221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3173 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة رواد السياحة-رواد لعدد 720.5 ألف سهم بقيمة 21.6 مليون جنيه.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 290 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.81%، وشراء الثالثة 100 ألف سهم، وشراء الرابعة 215 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.31%، وشراء الخامسة 556.1 ألف سهم، تمثل نسبة 0.02% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 200 ألف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 500 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 3.5 مليون سهم، 270 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال عدد 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، مليون سهم، 15 ألف سهم، 179.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العبوات الطبية، المصرية للمنتجعات السياحية 12.8 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 225 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق منفصل قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن الشركة قادت جولة تمويلية لشركة نكستا إحدى الشركات الناشئة الصاعدة في التكنولوجيا المالية بقيمة 3 ملايين دولار.

ومن جهة أخرى قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إن مجلس الإدارة وافق على مذكرة بشأن تجديد التفويض للعضو المنتدب للتوقيع على اتفاقية التسوية الودية لإنهاء كافة النزاعات مع شركة تكنومونت الإيطالية بشأن مشروع الأمونيا/يوريا.

وفي سياق آخر قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت، ردًا على ارتفاع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت إلى 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إن هذا القرار تأثيره سلبي جدًا على أرباح الشركة؛ لأن الغاز هو مصدر الطاقة الوحيد للمصنع طبقًا لرخصة التشغيل.