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تراجع مؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء بعد صعود دام 3 جلسات متتالية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:50 م
تراجع مؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء بعد صعود دام 3 جلسات متتالية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع معظم المؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 114 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706.468 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12477 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4147 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2206 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة.

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