اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:58 ص
أكرم القصاص
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بيونج يانج تطلق قذائف مدفعية على المناطق العازلة وسول تعتبره انتهاكا لاتفاق 19 سبتمبر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:39 ص
بيونج يانج تطلق قذائف مدفعية على المناطق العازلة وسول تعتبره انتهاكا لاتفاق 19 سبتمبر جيش كوريا الشمالية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الأربعاء، قذائف مدفعية على منطقة عازلة مع كوريا الجنوبية مصممة للحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أن بيونج يانج أطلقت حوالي 100 طلقة مدفعية في البحر الأصفر و150 جولة أخرى في البحر الشرقي وسقطت قذائف المدفعية في المناطق العازلة الشرقية والغربية شمال خط الحدود الشمالي، المنشأ بموجب اتفاقية 2018 بين الكوريتين بشأن خفض التوتر العسكري.

وقالت الهيئة في بيان وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إن إطلاق قذائف المدفعية على المناطق العازلة الشرقية والغربية يعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق 19 سبتمبر العسكري، وحثت كوريا الشمالية بشدة على وقف أعمالها فورا لأن استفزازاتها المستمرة من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

وأدان فيدانت باتيل النائب الأول للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية، داعيا كوريا الشمالية إلى وقف جميع الأعمال الاستفزازية والتهديدية.

ودعا باتيل بيونج يانج إلى الدخول في حوار، قائلا "إننا نواصل الإيمان والانفتاح على الحوار دون شروط مسبقة مع كوريا الشمالية ، وهو ما يتصل بهدفنا النهائي هنا ، وهو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.

 


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