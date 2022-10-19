بيلاروسيا تهدى مكتبة الإسكندرية مجموعة من الكتب المنمنمة

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، سيرجي تيرنتييف؛ سفير بيلاروسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، بمناسبة إهداء مجموعة من الكتب المنمنمة من مكتبة بيلاروسيا الوطنية إلى مكتبة الإسكندرية.

رحب الدكتور أحمد زايد بالسفير سيرجي تيرنتييف، وإيجور فريجو؛ قنصل بيلاروسيا في مصر، وتاتيانا فيليمونوفا؛ رئيسة نقابة العمال البيلاروسية. وأعرب عن سعادته لاستقبال هذا الإهداء المميز، الذي اعتبره إنجازًا مهمًا في مسيرة العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية إن هذا الإهداء يأتي أيضًا في إطار الاحتفال بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية البيلاروسية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين قوية وممتدة وتشمل عدة مجالات كالتجارة والثقافة والتعليم.

وأكد زايد أن الإهداء المقدم لمكتبة الإسكندرية يتسم بالثراء والتنوع، وأعرب عن أمله في أن يكون بداية لمزيد من التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين.

من جانبه، قال السفير سيرجي تيرنتييف إنه يسعد بتقديم هذا الإهداء لمكتبة الإسكندرية، خاصة مع الاحتفال بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية البيلاروسية، مؤكدًا أن الشعب المصري معروف بحبه للعلم والمعرفة وتقدير الكتاب.

وشدد على أن هذه الاحتفالية لها أهمية كبيرة، حيث ستكون بداية لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا، كما أنها فرصة للتعريف بثقافة البلدين بشكل أعمق.

وفي كلمتها، قالت تاتيانا فيليمونوفا؛ رئيسة نقابة العمال البيلاروسية: "إن العلاقات الثقافية بين مصر وبيلاروسيا قوية جدًا، ونحن سعداء بأن مكتبة الإسكندرية قبلت هذا الإهداء، آملين أن يتعرف المصريين على الثقافة البيلاروسية من خلال هذه الكتب".

وأشارت إلى وجود بعض الكتب باللغة العربية ضمن الإهداء، مؤكدة أنهم يكنون احترامًا كبيرًا للثقافة المصرية والعربية.

وفي ختام الزيارة قام الدكتور أحمد زايد بإهداء السفير سيرجي تيرنتييف كتاب "حديقة الأورمان النباتية"؛ وهو من إصدارات مكتبة الإسكندرية.





الكتب المنمنمة



جانب من الحدث



جانب من اللقاء









