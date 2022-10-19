اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:55 م
أكرم القصاص
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بولندا تتسلم أكثر من 144 مليون يورو من أوروبا لدعم اللاجئين الأوكرانيين

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:30 م
بولندا تتسلم أكثر من 144 مليون يورو من أوروبا لدعم اللاجئين الأوكرانيين بولندا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي اليوم الأربعاء تسلم بلاده تمويل من الاتحاد الأوروبي قدره 144.6 مليون يورو لمساعدتها في تحمل تكاليف استقبال اللاجئين الأوكرانيين.


وتابع - في تصريحات نقلها "راديو بولندا" - أن "المساهمة الأوروبية رغم أنها متواضعة لأنها تغطي فقط جزءا من التكاليف التي تكبدتها بلادنا، إلا أنها تعني أن أوروبا تقدر الدور الرئيسي لبولندا في دعم أوكرانيا".


كما شدد كامينسكي على أن بلاده تحملت العبء الأكبر في دعم أوكرانيا ومواطنيها، إذ أرسلت مساعدات إنسانية ومعدات أمنية متخصصة ورحبت بمئات الآلاف من الأوكرانيين وتسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي مسؤولية تقديم مساعدات مثل التي تقدمها بلاده.


بولندا

وزارة الداخلية البولندية

الاتحاد الأوروبي

اللاجئين الأوكرانيين

أوكرانيا



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