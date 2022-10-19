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بدء فعاليات افتتاح مصنع الرمال السوداء فى كفر الشيخ بحضور الرئيس السيسي

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:20 ص
بدء فعاليات افتتاح مصنع الرمال السوداء فى كفر الشيخ بحضور الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مصنع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ، ضمن المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة المصرية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القران الكريم. 

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الاحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر اضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.


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