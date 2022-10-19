بدء عمل مركز التخاطب وتنمية المهارات بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى، التابع لمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم أول الحالات، وعمل تقييمات للأطفال، ومقابلات أولياء الأمور لتقديم الخدمة المطلوبة لذوى الهمم.



وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه يتم عقد جلسات التقييم المهارى واللُغوى والمقابلات الشخصية لأولياء الأمور، وتطبيق إختبار الذكاء، وجلسات التخاطب وتنميه المهارات، لمن تم تقييمهم وبعض جلسات التخاطب وتعديل السلوك واختبارات الذكاء، لزيادة الانتباه والتركيز والقدرة على الإبداع وتقوية أنامل اليدين.



وسبق وتم افتتاح المركز برعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بحضور كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، ودكتورة ماجدولين الشعراوى مدير مكتب قادرون باختلاف بالمديرية وزارة الشباب والرياضة.



وأوضح بيان الشباب والرياضة، أن كافة التجهيزات من الجهة المانحة "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية "، وأن المركز مجهز بالأدوات والأجهزة الإلكترونية المساعدة لإجراء جلسات التخاطب، للعمل على تعديل السلوك وتنمية المهارات وصعوبات التعلم والتكامل الحسى، بالإضافة إلى التقييم النفسى وتنمية التخاطب وأطفال التوحد وتأخر الكلام بالمجان، علاوة على خدمة كبار السن ممن لديهم تأخر فى النطق نتيجة حوادث أو تقدم فى السن أو الاصابة بالجلطات الدماغية.



والمركز يساعد على التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية، ومعالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصى.