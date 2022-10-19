بابوا غينيا الجديدة تعتزم المشاركة فى "كوب-27" بتمثيل جيد

أ.ش.أ

تعتزم بابوا غينيا الجديدة اليوم الأربعاء، المشاركة بشكل جيد في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27" الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة "بابوا نيو غينيا توداي"-في نبأ نشرته عبر موقعها الإلكتروني في هذا الشأن اليوم الاربعاء - أن ذلك جاء في مؤتمر صحفي عقده القائم بأعمال المدير العام لهيئة التنمية ومكافحة تغير المناخ، ويليام لاكين، في نهاية دورة تدريبية استمرت أسبوعا واحدا للوكالات الحكومية الرئيسية التي ستحضر المؤتمر، ومن بينها هيئة الطاقة الوطنية وهيئة غابات بابوا غينيا الجديدة ووزارات "الشئون الخارجية والتجارة الدولية" و"الأشغال والطرق السريعة" و"التخطيط الوطني والمراقبة".

وأوضحت أن التدريب انتهى بنجاح وساهم في إعداد المشاركين من الوكالات الحكومية الرئيسية لمؤتمر "كوب-27" السنوي المقرر عقده في مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر القادم.