اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بابوا غينيا الجديدة تعتزم المشاركة فى "كوب-27" بتمثيل جيد

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:38 م
بابوا غينيا الجديدة تعتزم المشاركة فى "كوب-27" بتمثيل جيد تغيرات المناخ - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتزم بابوا غينيا الجديدة اليوم الأربعاء، المشاركة بشكل جيد في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27" الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة "بابوا نيو غينيا توداي"-في نبأ نشرته عبر موقعها الإلكتروني في هذا الشأن اليوم الاربعاء - أن ذلك جاء في مؤتمر صحفي عقده القائم بأعمال المدير العام لهيئة التنمية ومكافحة تغير المناخ، ويليام لاكين، في نهاية دورة تدريبية استمرت أسبوعا واحدا للوكالات الحكومية الرئيسية التي ستحضر المؤتمر، ومن بينها هيئة الطاقة الوطنية وهيئة غابات بابوا غينيا الجديدة ووزارات "الشئون الخارجية والتجارة الدولية" و"الأشغال والطرق السريعة" و"التخطيط الوطني والمراقبة".

وأوضحت أن التدريب انتهى بنجاح وساهم في إعداد المشاركين من الوكالات الحكومية الرئيسية لمؤتمر "كوب-27" السنوي المقرر عقده في مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر القادم.

 


بابوا غينيا الجديدة

cop27

الأمم المتحدة

تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة