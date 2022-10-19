انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مواطنى الغربية والحوار الوطنى" بجامعة طنطا

الغربية ــ فريق المحافظات

استضافت جامعة طنطا اليوم مؤتمر "مواطني الغربية والحوار الوطني"، بالتعاون مع محافظة الغربية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، بمركز المؤتمرات بالجامعة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، والدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي بـ الحوار الوطني ونائب رئيس جامعة بنها، وسيمون عبد الناصر رئيس قطاع المكتب الفني لحياة كريمة وعضو التحالف الوطني، ولفيف من أعضاء المجالس النيابية بالغربية ونائب محافظ الغربية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وعدد من الطلاب، وممثلي الجامعات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة بمحافظة الغربية.

وأكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته، أن "الحوار الوطني المصري"، يهدف إلى اندماج الرؤى والأفكار المختلفة من كافة الفئات والأطياف المجتمعية، لإعداد رؤية موحدة متكاملة من كافة القوى المشاركة، لخلق مساحات مشتركة بتوافق كافة القوى السياسية والشبابية من مختلَف الجهات والفئات، لتمثل ميثاقًا نحو مستقبل أكثر توافقًا، وإعلاء مصلحة الوطن أولًا، موجها رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي. على جهوده الحثيثة

وأوضح رئيس الجامعة أنه منذ نهاية عام 2020، وضعت الجامعة 12 محورا للتطوير والانجاز، تتكامل في رؤيتها واستراتيجيتها وآلياتها مع الدولة المصرية في الخطط التنفيذية والمستهدفات التنموية، حققت الجامعة من خلالها العديد من الانجازات في محور التعليم، فقد طورت اللوائح الدراسية لتواكب أحدث ما وصلت اليه الأنظمة الاكاديمية العالمية، مع تأهيل أعضاء هيئة التدريس لاستخدام استراتيجيات متطورة للتعليم والتعلم، وتفعيل ورفع كفاءة منظومة التعليم الهجين والتعليم عن بعد، علاوة على توقيع بروتوكولات التعاون مع الجامعات الأجنبية، وفى محور الصحة عملت الجامعة على تطوير الخدمات الصحية للمجتمع المحلي بمحافظات وسط الدلتا من خلال استهداف مضاعفة عدد أسرة المستشفيات الجامعية خلال 4 سنوات، و زادت الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال عام واحد بحوالي 30,8% لتقدم خدماتها لنحو مليون مواطن خلال العام الماضي، والبدء في حفر اساسات مستشفى 900900 الجامعي بالمحلة الكبري كأول مستشفى ذكي بوسط الدلتا، ووضع حجر أساس مستشفى الطوارئ الجديد بسعة 200 سرير، واستكمال تنفيذ مستشفيات الصدر والجراحات والكلي.

وأضاف " ذكى " أن محور القضية السكانية والأسرة المصرية يمثل عنق الزجاجة للعبور إلى المستقبل من خلال تحقيق تغيير حقيقي له أبعاد ثقافية وفكرية لدى المواطنين موضحا جهود الجامعة لدعم المناطق الأكثر احتياجا من خلال القوافل التنموية الشاملة والتي تطلقها الجامعة داخل وخارج حدود محافظة الغربية، إلى جانب العديد من الندوات داخل كليات الجامعة للتوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، وفى محور تماسك المجتمع ومحور الثقافة والهوية المصرية، أنشئت الجامعة مراكز للتطوير المهني لتطوير وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، وافتتحت وحدة التضامن الاجتماعي ووضع حجر الأساس لإنشاء المركز النموذجي لتطوير قدرات ومهارات ذوي الهمم بوسط الدلتا في مارس الماضي، واستهداف دعم الانتماء الوطني وترقية الوعي القومي بمشاركة الطلاب في كافة الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الجامعة، مشيراً إلى أن مشاركة الطلاب كأحد القوى المجتمعية الفاعلة في كافة الأنشطة والفعاليات يتوجب أن يشمل كافة مراحل التخطيط التنموي يتبلور اليوم في حوارنا، وهو ما تستهدفه جامعة طنطا في رؤيتها ورسالتها وتسعى لتحقيقه.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المؤتمر المنعقد اليوم يأتي استكمالا لسلسلة الاحتفالات القومية والدينية لمحافظة الغربية.

كما يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال فتح نقاشات عامة تشمل جميع الفئات والقوى السياسية، وتوسيع دائرة المناقشة، والتوسع الجغرافي لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه المجتمع ووضع حلول ومقترحات تساعد على دفع عجلة التنمية والبناء، موضحاً أن الجمهورية الجديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية هي جمهورية الانسان، فكما اهتمت بتعليمه وتثقيفه وصحته تهتم أيضاً بسماع أرائه ومقترحاته ومشاركته في صنع القرار باعتباره المستفيد الأول والمشارك الرئيسي في كافة فاعليات وأنشطة الدولة.

كما أشار محافظ الغربية إلى أن الحوار اليوم سيتضمن المحور الاجتماعي الذى يشمل التعليم والصحة والثقافة والهوية الوطنية والزيادة السكانية ومستوى التماسك المجتمعي، مؤكداً أن محافظة الغربية قد قطعت شوطاً كبيراً في هذه المجالات خلال الثلاث سنوات الماضية، في مجال التعليم والصحة وتطوير أقسام المستشفيات وشراء الأجهزة الطبية المتطورة و تطوير الوحدات الصحية بالقرى لتخفيف العبء عن المستشفيات بالمحافظة وافتتاح مستشفى الشرطة بعد التطوير الى جانب تطوير 3 مستشفيات بالتأمين الصحي، علاوة على التنسيق الفعال بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية في تطوير المنظومة الصحية في المحافظة، إلى جانب المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، التي بلغت إجمالي استثماراتها 64.1 مليار جنيه خلال 3 سنوات، كما تصدرت المحافظة المركز الأول في نسب تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفى محور تأصيل الهوية الوطنية والتأكيد على التماسك المجتمعي والأسرى، نجحت المحافظة بدعم شركاء النجاح المتمثلين في جامعة طنطا، والمجلس القومي للمرأة، المجلس القومي الطفولة والأمومة ، وغيرها من المؤسسات في انجاز العديد من الأنشطة التي استهدفت نشر الوعى والحث الوطني وتعديل السلوكيات في خدمة الوطن.

وأضاف أنه يتطلع الى أن يكون الحوار اليوم بناء يستهدف القضايا الوطنية، وينجح في استخرج التوصيات التي نستطيع من خالها نقل نبض الشارع لمواجهة التحديات التي تعوق التنمية الشاملة.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية عرض فلمين تسجلين عن انجازات جامعة طنطا ومحافظة الغربية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.