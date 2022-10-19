اليوم السابع
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انطلاق البرنامج التدريبى للمشاركين فى Cop27 حول تأثير المناخ على التنمية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:53 ص
انطلاق البرنامج التدريبى للمشاركين فى Cop27 حول تأثير المناخ على التنمية البرنامج التدريبى للمشاركين بمؤتمر المناخ cop27
كتبت منال العيسوى

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انطلقت فعاليات البرنامج التدريبى للمشاركين بمؤتمر المناخ cop27 من مؤسسات المجتمع المدنى، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "تأثير التغيرات المناخية على التنمية المستدامة"، والذى تنظمه الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية، والإدارة المركزية للمرأة  التنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة الرى وتمتد  لمدة  يومين.
 
كانت وزارة البيئة أطلقت فى أغسطس الماضى الحوار الوطني الشامل والمستدام للتعيرات المناخية، لرفع الوعى لدى الجمهور، وبمشاركة كافة أطياف الشعب وتنمية قدراته من أجل المشاركة الفعالة فى قمة المناخ، كما تم إطلاق مبادرة للمشروعات الخضراء الذكية .
 
 

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