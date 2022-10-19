اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:49 م
أكرم القصاص
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انطلاق الأسبوع البيئى الثقافى بعلوم المنوفية بندوة "أخلاقنا بين الواقع والمأمول"

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:35 م
انطلاق الأسبوع البيئى الثقافى بعلوم المنوفية بندوة "أخلاقنا بين الواقع والمأمول" جامعة المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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انطلق ماراثون الأسبوع الثقافي البيئي بكلية العلوم جامعة المنوفية بندوة دينية تحت عنوان "أخلاقنا بين الواقع والمأمول في ظل التحول الرقمي من منظور ديني"، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية .

يأتى ذلك تحت إشراف الدكتور عادل نصار عميد الكلية، وبحضور الدكتور الدكتور ياسر كمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم طنطاوي رئيس قسم الكيمياء، والدكتور اسلام الجرواني بقسم علم الحيوان .

تحدث في الندوة الشيخ علي الغباشي الذي أكد علي ضرورة الأخلاق في العصر الرقمي تبدو التكنولوجيا ليست محايدة من الناحية الأخلاقية والثقافية، فكل تقنية جديدة تأتي بثقافتها، وتأثيراتها السلوكية، مشيرا إلي ضرورة التمسك بالقيم الدينية واخلاقنا الحميدة وعدم التأثر بالجوانب السلبية والاهتمام بالايجابيات للتكنولوجيا الحديثة وترك كل ما يتنافي مع هويتنا العربية .

حضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية وطلاب وطالبات الكلية.


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