انتهاء 99% من الأعمال بالمتحف الكبير.. وموقع أمريكى يشيد: الأكبر عالميا

كتبت: نهال أبو السعود

أبرز موقع كونستراكشن ريفيو أن العمل يقترب من نهايته في المتحف المصري الكبير بالجيزة، مشيرا إلى أن المشروع بمساحة 490 ألف متر مربع يضم مجموعة توت عنخ آمون الكاملة وسيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

ووفقا للموقع الأمريكى فإن المبنى الرئيسي والموقع الإجمالي اكتمل الآن بنسبة 99.8% وأنظمة الأمان 97%، بما يعد بتجربة فريدة للزوار والسائحين من كل العالم، بما سيعاينوه من مقتنيات ثمينة.

بلغ إجمالي العمل في مشروع المتحف المصري الكبير ، حوالي 115 مليون ساعة عمل للوصول إلى هذه المرحلة من المخطط، ويتواجد المتحف في موقعٍ بالغ التميز في هضبة الجيزة، بالقرب من أهرامات مصر العظيمة الثلاثة.

يعد المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في هذا القانون بهيئة المتحف، وهيئة المتحف مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وتضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي، ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

تختص هيئة المتحف بعدد من المهام منها عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، و التوثيق الرقمي، وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة.