اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات طيران دولية بينهم 4 من ألمانيا

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:00 ص
اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات طيران دولية بينهم 4 من ألمانيا مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، 10 رحلات طيران دولية ضمن 108 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول للسياح الوافدين ونقلهم للفنادق للاستمتاع بإجازاتهم.

 

وكشفت جداول التشغيل اليومية للمطار، أنه من المقرر اليوم وصول 10 رحلات بينهم رحلة من بولندا، ورحلة من بلغاريا، و4 رحلات من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك.

 

وكانت قد أوضحت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى، المقرر أن تصل خلال الأسبوع تبلغ 108 رحلات طيران تصل من 12 دولة أوروبية، بينها 4 رحلات داخلية، و3 رحلات من بلجيكا و5 رحلات من هولندا و18 رحلة من إيطاليا، و18 من ألمانيا و31 من التشيك، 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج وأخرى من النمسا وأخرى من المجر ورحلة أخيرة من فرنسا ولتوانيا.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مطار مرسى علم

رحلات طيران دولية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة