اليابان تخفف قيود السفر على جميع الرحلات الخارجية

أ.ش.أ

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، تخفيف تحذير السفر المطبق لمكافحة كورونا إلى 76 دولة ومنطقة، من بينها أستراليا وتايوان؛ إذ لم يعد مطلوب من المقيمين في اليابان الامتناع عن السفر غير الضروري إلى أي دولة.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أنها خفضت تحذير السفر لتلك المناطق، بما في ذلك أيضًا المكسيك وتركيا، إلى أدنى مستوى على مقياس يتألف من أربع نقاط.

جدير بالذكر أنه قبل قرار اليوم، كان مستوى التحذير عند الدرجة الثانية؛ والتي تنصح المواطنين اليابانيين المسافرين إلى تلك المناطق "بالبقاء في حالة تأهب تام".