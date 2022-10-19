النرويج: إغلاق مطار بيرجن لفترة قصيرة بعد رصد طائرة مسيرة

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة "أورجان دجوفيك" قوله "إنه تم رصد طائرة مسيرة في مطار بيرجن في الساعة 4:15 صباحا بالتوقيت المحلي"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجيش النرويجي وشركة أفينور المملوكة للدولة التي تدير المطارات.

من جانبه، أفاد الموقع الإلكتروني لمطار بيرجن بأنه تم إغلاق المطار - الذي يتألف من 15 بوابة - في حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي، ثم أعيد فتحه عقب ساعتين ونصف الساعة.. مشيرا إلى أنه يعد ثاني أكبر مطار في النرويج، ويخدم أكثر من ستة ملايين مسافر سنويا.