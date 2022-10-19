اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:02 م
أكرم القصاص
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النرويج: إغلاق مطار بيرجن لفترة قصيرة بعد رصد طائرة مسيرة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:07 م
النرويج: إغلاق مطار بيرجن لفترة قصيرة بعد رصد طائرة مسيرة طائرة مسيرة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات النرويجية اليوم الأربعاء، إغلاق مطار بيرجن لفترة قصيرة، وذلك بعدما رصد سكان المنطقة طائرة مسيرة واحدة تحلق في مكان قريب.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم الشرطة "أورجان دجوفيك" قوله "إنه تم رصد طائرة مسيرة في مطار بيرجن في الساعة 4:15 صباحا بالتوقيت المحلي"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الجيش النرويجي وشركة أفينور المملوكة للدولة التي تدير المطارات.

من جانبه، أفاد الموقع الإلكتروني لمطار بيرجن بأنه تم إغلاق المطار - الذي يتألف من 15 بوابة - في حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي، ثم أعيد فتحه عقب ساعتين ونصف الساعة.. مشيرا إلى أنه يعد ثاني أكبر مطار في النرويج، ويخدم أكثر من ستة ملايين مسافر سنويا.

 


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