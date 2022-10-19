المصرية للاتصالات توفر أسرع إنترنت لمليون منزل بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"

كتبت هبة السيد

تنفذ الشركة المصرية للاتصالات، مشروعات ضخمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في عام 2019، المشروع القومي لتطوير الريف المصري-"حياة كريمة"- لتطوير البنية التحتية للاتصالات، لاسيما إنشاء شبكة كوابل الألياف الضوئية وتغطية القرى المستهدفة بخدمات شبكات الهاتف المحمول.

وتبذل وزارة الاتصالات، جهودًا دؤوبة لدعم وتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، وتتولى المصرية للاتصالات تنفيذ محور تطوير البنية التحتية وإنشاء شبكات الاتصالات الأرضية بأحدث تكنولوجيا الألياف الضوئية وتقديم مستوى خدمات الإنترنت بجودة فائقة لكافة المؤسسات والجهات الحكومية، وتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها.

وتقوم المصرية للاتصالات ضمن مساهمتها في المرحلة الأولى بتوصيل شبكات الألياف الضوئية لنحو 1413 قرية في 52 مركزا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية بما يعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية وضمان وصول خدمات الإنترنت فائق السرعة لمحافظات وقرى الريف المصري.

كما تقوم المصرية للاتصالات، بنشر الثقافة الرقمية بقرى مبادرة حياة كريمة من خلال ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو مليون منزل بتكلفة تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات عن طريق تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول وقد حصلت المصرية للاتصالات على حقوق إنشاء 500 برج داخل المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.