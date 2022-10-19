الكهرباء تنتهى من تشغيل محطة متنقلة لبدء زراعة 300 فدان بالدلتا الجديدة نوفمبر المقبل

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم اانتهاء من إنشاء محطة محولات كهرباء متنقلة بوادى النطرون فى أقل من 3 أشهر لبدء أعمال الزراعة بـ 300 فدان نوفمبر المقبل وذلك ضمن خطة تأمين التغذية الكهربائية مشروع الدلتا الجديدة ، مشيراً إلى أن تشغيل المحطة المتنقلة تطلب إنشاء خطوط نقل جديدة بطول 65 كيلو متر فى مدة زمنية قصيرة تعتبر غير مسبوقة خاصة و أن إنشاء هذه اﻷعمال يتطلب مدة زمنية لا تقل عن من 6 أشهر إلى8 أشهر.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ الخط الهوائي المزدوج الدائرة ثلاثي الموصل جهد 220 ك.ف من محطة محولات مستقبل مصر حتى موقع محطة محولات متنقلة ND2 جهد 220/11/11 ك.ف وبطول إجمالي للخط الهوائي 65 كم فى يوليو الماضى بقدرة 70 م.ف.أ و تم تشغيله في بداية أكتوبر الماضى بتكلفة اجمالية حوالى 442 مليون جنيه مصرى.

وأضاف المصدر، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تسابق الزمن ﻹنهاء اﻷعمال الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية للدولة، كاشفاً أن التكلفة اﻹجمالية لتوصيل التيار الكهربائى للمشروع تبلغ حوالى 13 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات اﻻستراتجية للوزارة.