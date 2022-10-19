اليوم السابع
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الكشف على 1110 مواطن في قافلة طبية مجانية بالفيوم

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:08 م
الكشف على 1110 مواطن في قافلة طبية مجانية بالفيوم قافلة طبية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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وقعت قافلة طبية مجانية بقرية الزهيري بمركز الفيوم، الكشف الطبي المجاني على 1110 مواطنا، ضمن سلسلة القوافل التي تطلقها وزارة الصحة، لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين في القرى النائية، والمحرومة، على مدار يومي السبت والأحد الماضيين.
 
كما حوّلت القافلة الطبية، 4 مواطنين لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وأجرت فحوصات معملية وأشعة لنحو 45 مواطنا من أبناء القرية، وبلغ عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر، 147 حالة، فيما حضر نحو 180 متردد على القافلة، ندوات تثقيف صحي، على مدار اليومين.
 
شملت القافلة، تخصصات الجراحة، والباطنة، والنساء، وعيادتين الأطفال والجلدية، والعظام، والمسالك، وتنظيم الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى الأشعة، والفحوصات المعملية، وندوات التثقيف الصحى، ويوقع الكشف الطبي، والفحوصات، على المواطنين، ويصرف العلاج بالمجان.
 
وقدمت القافلة، خدمات توعوية وتثقيفية للمترددين على القافلة، منها كيفية الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وغيرها من الندوات التوعوية.
 
 

القوافل الطبية بالفيوم

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