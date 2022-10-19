القوى العاملة: بدء أول برنامج تدريبى مع "تنسيقية مكافحة الهجرة غير الشرعية".. صور

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان صحفى لها اليوم الأربعاء ، أن الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة القوى العاملة،و الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية عقدت أول برنامج تدريبى فى مجال " تدريب المدربين "وذلك لتأهيل وإعداد مجموعة من مفتشى العمل والتشغيل الذين تم اختيارهم طبقًا لمعايير معين،لاختيار أفضل العناصر ليكونوا نواة لمجموعة من المدربين الذين سيعملون على نشر فكرة وطرق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، ويأتي ذلك فى إطار التعاون القائم بين وزارة القوى العاملة واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر .

شارك فى البرنامج عدد 18 مفتش ومفتشة عمل وتشغيل من العاملين بالديوان العام للوزارة، و 10 مديريات مختلفة هى ( الجيزة – القليوبية - الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية - دمياط – بنى سويف – الدقهلية – الشرقية – الغربية ).

الجدير بالذكر أن هذا بالبرنامج يأتي ثمرة من ثمار التعاون مع اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر خلال عامى 2021 و2022 في مجال بناء القدرات لمفتشي مفتشي العمل، بمشاركة محمد مصطفى النحاس مشرف على التنفيذ وممثل عن الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وإيمان محمد حسنين ممثلة عن الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة.