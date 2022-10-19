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العمة الكتعة.. تفاصيل سقوط سيدة تتسول بأبناء شقيقها بالقاهرة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:09 ص
العمة الكتعة.. تفاصيل سقوط سيدة تتسول بأبناء شقيقها بالقاهرة جريمة التسول- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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"أتسول بهم لاستجداء المارة"، بهذه الكلمات اعترفت سيدة بإجبار أبناء شقيقها على التسول في القاهرة الجديدة، حيث يجمعوا لها مبالغ كبيرة نهاية كل يوم.
 
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام سيدة مقيمة بمحافظة الجيزة، وبصحبتها 3 أطفال "أنجال شقيقيها" بالتردد على دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبصحبتها الأطفال، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن القاهرة

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