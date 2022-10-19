العراق يبحث تنسيق الجهود لمكافحة جرائم "داعش"

أ.ش.أ

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، رغبة العراق على توطيد التعاون وتنسيق الجهود والعمل المشترك على مختلف الصعد مع فريق التحقيق الأممي حول جرائم داعش (يونيتاد).

وأعرب الرئيس خلال لقائه اليوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها عصابات (داعش) كريستيان ريتشر، في قصر السلام ببغداد، وفقا لوكالة الأنباء العراقية- عن شكره وامتنانه لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة على تهانيه وامنياته الطيبة، مؤكداً رغبة العراق على توطيد التعاون وتنسيق الجهود والعمل المشترك على مختلف الصعد.

وميدانيا، أعلنت قيادة عمليات ميسان بالعراق، القبض على ستة إرهابيين ومصادرة عدد من الأسلحة والعتاد في قضائي المجر الكبير والميمونة.

وذكر قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي -في بيان صحفي- أن قوة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين تمكن بعملية استخبارية بإمرة أمر الفوج من إلقاء القبض على ستة مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب ومصادرة كميات من الأسلحة والعتاد في قضائي الميمونة والمجر الكبير"، مضيفًا أن المطلوبين تم تسليمهم مع المضبوطات إلى جهات المعنية.

وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، إحباط عملية هروب 6 إرهابيين إلى خارج البلاد.. ووفقا لوكالة الأنباء العراقية(واع) ، فإن القوات الأمنية من جهاز مكافحة إرهاب السليمانية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة تمكنت من إحباط محاولة هروب ستة إرهابي0ين بارزين إلى خارج البلاد، وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب).