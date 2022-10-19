الصرف الصحى بالإسكندرية: الأمطار لم تترك أى تجمعات فى الشوارع.. صور

الأسكندرية جاكلين منير

أكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على أن المحافظة شهدت سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة علي مختلف مناطق المحافظة زادت شدتها إلي متوسطة علي محور المحمودية وكفر عبده ومحيط محطة التنقية الغربية، وأصبحت غزيرة بمنطقة غرب ومحيط محطة التنقية الشرقية، وكانت الأمطار علي فترات متفرقة، ولم تتسبب الأمطار في أي تجمعات للمياه.

من جانبه، قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، بجولة تفقدية على محور المحمودية، وأكد أن الشركة استعدت للأمطار منذ يوم السبت 15 أكتوبر 2022 بناء علي توقعات هيئة الأرصاد بأمطار خفيفة إلي متوسطة حتي يوم الثلاثاء القادم.

وتشهد محافظة الإسكندرية منذ يوم السبت أمطاراً خفيفة تزداد كثافتها كل يوم حتي وصلت لأمطاراً متوسطة اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 وتسببت في بعض التجمعات لمياه الأمطار التي لم تتسبب في أي إعاقة مرورية وتم التعامل معها علي الفور.

وتستعد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بتمركز 122سيارة و30 معدة وبدالة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وتناشد الشركة السادة المواطنين في حالة وجود أي شكوي الإبلاغ علي رقم الخط الساخن 175 من أي تليفون محمول، أو التواصل عن طريق صفحة الشركة عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.



سقوط الأمطار فى شوارع الإسكندرية



عدم تجمع الأمطار فى الشوارع



عدم تراكم الأمطار