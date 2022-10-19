الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية ونصحت بضرورة مراجعة الأطباء قبل الحصول على الأدوية.

وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، حذر من زيادة عدد إصابات كورونا خلال فصل الشتاء، مؤكدا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فضلا عن الحرص الكامل على التطعيم.

وأضاف الدكتور حسام حسنى، أنه لم يعد هناك حالات شديدة أو خطرة ولكن جميع الحالات تكون بسيطة ويسهل علاجها وفق البروتوكول العلاجى المعتمد في نسختة الجديدة التي تم إعلانها مؤخرا، مضيفا أنه لم يتم تحديث البروتوكول العلاجى، وتابع: البروتوكول العلاجى المصرى يضم أدوية مهمة ولها فاعلية كبيرة ونتائجها.