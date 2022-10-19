السعودية ترحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

أ.ش.أ

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمةً لإسرائيل.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- عن تطلع المملكة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته.