الرئيس السيسي يهنئ المجر بذكرى العيد القومي

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية المجر كاتالين نوفاك؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.



كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد إلى سفارة المجر بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.