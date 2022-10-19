اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:58 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ المجر بذكرى العيد القومي

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:06 م
الرئيس السيسي يهنئ المجر بذكرى العيد القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية المجر كاتالين نوفاك؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي. 


كما أوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد رضا السيد إلى سفارة المجر بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


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