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الرئيس السيسي: "موضوع الرمال السوداء اتعرف فى مصر منذ 90 سنة"

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:11 ص
الرئيس السيسي: "موضوع الرمال السوداء اتعرف فى مصر منذ 90 سنة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلقا على كلمة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، قائلا: "عاوزين نوضح للناس في مصر نعرف الحكاية دي.. بدأت امتي كتاريخ.. لفهم واكتشاف الموضوع ده في مصر.. يعنى عاوز أقول كان من 80 و90 سنة.. وعاوز أقول لما اتكلمنا في الموضوع ده من 5 سنين.. محدش كتير شجعنا كفكرة". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بكفر الشيخ: "دراسات الجدوي للمشروع خدت 3 سنين.. ومين هيدفع تمن حاجة زي كده.. بقول الكلام ده للمصريين.. بعد ما عملنا الفكرة دي وخدنا المسار ده .. اشرح للناس يا دكتور حامد.. اشرح للناس علشان يفهموا الموضوع ده اكثر.. يمكن الناس اول مرة تسمع حاجة عن الرمال السوداء".

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