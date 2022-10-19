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الرئيس السيسى يفتتح اليوم مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بكفر الشيخ

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:05 ص
الرئيس السيسى يفتتح اليوم مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بكفر الشيخ الرئيس السيسى - أرشيفية
كتب محمد الجالى

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء،  مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الاحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر اضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.

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