الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء فى كفر الشيخ

كتب محمد عبد العظيم

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح مصنع الرمال السوداء، بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر اضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.