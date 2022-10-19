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الرئيس السيسى يشهد افتتاح مصنع الرمال السوداء فى كفر الشيخ.. بث مباشر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:03 ص
الرئيس السيسى يشهد افتتاح مصنع الرمال السوداء فى كفر الشيخ.. بث مباشر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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يقدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا لوقائع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى افتتاح مصنع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ، ضمن المشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر اضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.

 

 


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