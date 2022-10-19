الرئيس السيسى يحقق الحلم بافتتاح مجمع الرمال السوداء فى كفر الشيخ.. إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأمور الخاصة بعمل مجمع مصانع الرمال السوداء أصبحت متوفرة، قائلا: "طبعا كل الأمور الأساسية بقت متوفرة.. سواء مياه معالجة وتحلية بحر.. والكهرباء والطرق وهنكمل.. بنشكر الشركات المدنية وشركات التعدين.. كل اللى اشتغل فى هذا المشروع بوجه التحية والشكر".

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى كلمة الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء..

موضوع الرمال السوداء معروف فى مصر من 90 سنة واتكلمنا من 5 سنين وما حدش كتير شجّعنا ودراسات الجدوى أخدت 3 سنين

انتظرنا المشروع فترة كبيرة قوى وكنا متابعينه خلال الـ3 سنين اللى فاتوا لحد ما المعدات وصلت من الخارج

من أول المشروع ده متاح للقطاع الخاص الدخول فيه والاستثمار فى مجال الرمال السوداء واللى عايز يتفضل

لو محتاجين أى مواد ارتداء للحفاظ على صحة العاملين إحنا مستعدين نعمل ده.. علشان نبقى حريصين أكثر

المشروع مش شغل يوم ولا شهر وعايزين نكون مطمئنين إن الشغل ده آمن صحيا من خلال الإجراءات والمعايير والاحتياطات

بقول للقطاع الخاص والشركات اللى اشتغلوا فى المشروع ده انتوا عرفتوا المسار.. ده مسار خد وقت طويل

القطاع الخاص يقدر يعمل كام مصنع ومجمّع زى ده؟ الكيلو الواحد بياخد سنة وبنتكلّم عن 400 كيلو من الاحتياطيات

لو شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟ فيه فرصة كبيرة للشركات تدخل فى الموضوع ده

فيه فرص تانية فى أماكن تانية زى برنيس وبحيرة ناصر وممكن نعمل مصنع و3 و4 ولو عايزين تدخلوا شراكة مع الدولة إحنا جاهزين

المشروع بيتكلف 4 مليارات جنيه ولو حبيت تعمل مصنعين و3 و4 هيتكلف 20 مليار جنيه وكل المنتج بيتصدّر للخارج

عايز أقول لكل الشركات المصرية حتى لو ما كانتش معنية بالثروة المعدنية المشروع بيحقق عائد طيب جدا ويزيد على 25%

ممكن كيان بـ30 مليار جنيه يخلّص مشروع زى ده فى سنتين.. لو القطاع الخاص عمل كده خلال سنتين يكون عندنا مصنعين و3 و4

أى مسؤول فى مصر حريص على إن لو فيه مجال للخير هيعمله.. الفرصة جت من خلال مسار نجحنا فيه دلوقتى وعرفنا تفاصيله

دراسات الجدوى تخليك تخش الموضوع وانت مستريح والطلب العالمى كبير جدا ويستوعب أى إنتاج هنطلّعه وده جزء من القيمة المضافة

فيه خامات طالعة ممكن يتعمل منها شغل فى مصر والبيانات موجودة عندنا ومتاحة لكل اللى عايز يشتغل فى الموضوع

بنشجّع العمل فى الرمال السوداء علشان مفيش وقت أو فرصة نضيّعها.. ومش هينفع نقول ماشى إن شاء الله نبقى نفكر

أنا متابع الموضوع ده بدقة شديدة.. دى فلوس بنحطّها ونأمل تجيب لنا حاجة وبنعمل ده علشان البلد تطلع لقدّام

أرجو إن رسالتى توصل للقطاع الخاص.. ادخلوا لوحدكم هنساعد أو بشراكة ندخل معاكم بحيث نعمل أكثر من مجمع للرمال السوداء

كل الأمور الأساسية متوفرة سواء مياه معالجة وتحلية بحر وكهرباء وطرق وهنكمّل.. وبنشكر الشركات المدنية وشركات التعدين

أول مرة نُقدم على خطوة فى المجال ده وهتكونوا روّاد فيه وربنا يجعل فيه خير كتير.. نعمل أكثر من مُجمّع زى كده خلال السنين الجاية

بنشغّل ناس وبنجيب عوائد بالعملة الحرة ونوّفر فلوس كنا بنستورد بيها منتجات زى كده.. إنتاج بيطلع من عندنا للسوق المصرية