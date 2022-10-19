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الرئيس السيسى: مستعدون لأى إجراء للحفاظ على صحة العاملين بمشروع الرمال السوداء

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:21 ص
الرئيس السيسى: مستعدون لأى إجراء للحفاظ على صحة العاملين بمشروع الرمال السوداء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الاهتمام بالحفاظ على العاملين في مشروعات الرمال السوداء، قائلا: "لو محتاجين أي مواد للارتداء من قبل العاملين للحفاظ عليهم صحيا.. إحنا مستعدين نعمل ده.. نبقي حرصين أكثر.. علشان في النهاية". 
 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع مصنع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ: "اللى شغال في المشروع ده مش شغال يوم ولا شهر.. عاوزين نكون مطمئنين.. أن الشغل ده ليس له أي تأثير صحي من خلال الإجراءات والمعايير والاحتياطات اللتى ممكن نحققها".
 

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