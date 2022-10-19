جاء ذلك خلال لقاء ماتاريلا مع الرئيس البولندي أندريه دودا في العاصمة الإيطالية روما، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأكد الرئيسان، خلال اللقاء، الدعم الواضح لأوكرانيا ضد روسيا، والاعتراف بعمل بولندا في استقبال اللاجئين الأوكرانيين، كما أكدا الحاجة إلى مزيد من التضامن والوحدة الأوروبية بدءا من قضية الطاقة التي تنطوي على مخاطر قد تسبب عواقب وخيمة على المواطنين والشركات في الدول الأوروبية.