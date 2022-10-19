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الدفاع الروسية: مقتل 160 جنديا أوكرانيا في زاباروجيا و لوجانسك و خاركيف

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:20 م
الدفاع الروسية: مقتل 160 جنديا أوكرانيا في زاباروجيا و لوجانسك و خاركيف الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على 90 جنديا أوكرانيا وتدمير14 قاربا، جراء إحباط محاولات إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليسرى لسد كاخوفكا في زاباروجيا، والقضاء على أكثر من 30 جنديا آخرين خلال محاولات فاشلة جديدة لاجتياز نهر زيربيتس في لوجانسك و 40 جنديا في كوبياسنك بخاركيف.


وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية الفريق إيجور كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه تم التصدي لمدفعية القوات المسلحة الأوكرانية حيث أطلقوا 13 قذيفة على المشارف الشمالية لمدينة إنرجودار والمنطقة المجاورة لزاباروجيه، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-25 " في منطقة خيرسون، و12 طائرة بدون طيار في منطقة خيرسون و دونيتسك و لوجانسك.


ولفت إلى أنه تم تدمير 7 مواقع قيادة و 64 وحدة فرعية ومدفعية و 166 موقع تمركز لقوات كييف ومعداتها، فضلا عن تدمير منظومتي "إس -300 " للدفاع الجوي في مقاطعتي خاركوف وأوديسا، وكذا تدمير بطاريتي مدفعية في منطقة خاركوف ودونيتسك.


وشدد على أن القوات المسلحة الروسية دمرت ثلاثة مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية في مناطق خاركوف و زاباروجيا و نيكولايف، علاوة على تدمير وحدات من لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات المرتزقة في منطقة خيرسون.


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