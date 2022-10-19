الداخلية تنظم دورات لمكافحة العنف ضد المرأة.. فيديو

نظمت وزارة الداخلية دورتين تدريبيتين لمسئولى إنفاذ القانون وطلبة وطالبات كلية الشرطة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة فى إطار إصقال مهارات العنصر البشري فى شتى مجالات العمل الأمنى.
الداخلية تنظم دورات لمكافحة العنف ضد المرأة.. فيديوالأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:14 م
الداخلية تنظم دورات لمكافحة العنف ضد المراة
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