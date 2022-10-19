اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:56 م
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الداخلية تنظم دورات لمكافحة العنف ضد المرأة.. فيديو

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:14 م
الداخلية تنظم دورات لمكافحة العنف ضد المرأة.. فيديو الداخلية تنظم دورات لمكافحة العنف ضد المراة
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية دورتين تدريبيتين لمسئولى إنفاذ القانون وطلبة وطالبات كلية الشرطة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة فى إطار إصقال مهارات العنصر البشري فى شتى مجالات العمل الأمنى.

الداخليه

العنف ضد المراه

حوادث



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