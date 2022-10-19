اليوم السابع
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"الداخلية" تضبط مخدرات بقيمة 650 ألف جنيه

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:55 ص
"الداخلية" تضبط مخدرات بقيمة 650 ألف جنيه حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريتى أمن (الغربية- البحيرة) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة (مركزى شرطة "كفر الزيات – رشيد"، قسم شرطة دمنهور) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى غير المشروع.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" ) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كفر الزيات.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,600 كيلو جرام – مبالغ مالية - هاتف محمول وضبط (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بالقرب من محل سكنهم بدائرة مركز شرطة رشيد – وقسم شرطة دمنهور".. وبحوزتهم (عدد 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- عدد 6 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مبالغ مالية – هواتف محمولة).

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (650,000) ستمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.


مخدرات

مواد مخدره

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