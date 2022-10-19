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الحكومة تستعد لطرح قطع أراض ووحدات سكنية للمصريين فى الخارج

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 05:27 م
الحكومة تستعد لطرح قطع أراض ووحدات سكنية للمصريين فى الخارج اجتماع للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضى والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 
 
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين بالخارج على أن تكون هذه الوحدات والأراضي مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تسهم في تحقيق مطالبهم في التملك.
 
وفي هذا الإطار، عرض وزير الإسكان موقف الحجز الأخير لأراضي ووحدات مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين في الخارج، مضيفا: تم حصر عدد من قطع الأراضي المُميزة في المدن الجديدة، ومنها: الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة، استعدادا لطرحها بالحجز. 
 
وأضاف أنه يتم الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، مُشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر الموقع الإلكتروني في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج، ومؤكدا على أنه سيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا.

مصطفى مدبولى (4)
مصطفى مدبولى (4)

 

مصطفى مدبولى (5)
مصطفى مدبولى (5)

 

 

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مصطفى مدبولى (6)

 

 

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طرح قطع اراضي

مشروع بيت الوطن

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس



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