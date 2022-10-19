اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"الإجهاض والوقود".. أوراق بايدن لترجيح كفة الديمقراطيين فى التجديد النصفى

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:19 ص
"الإجهاض والوقود".. أوراق بايدن لترجيح كفة الديمقراطيين فى التجديد النصفى بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة التركيز على انتخابات التجديد النصفي المقبلة وسيعطي أولوية النقاش حول حقوق الإجهاض، وتعهد بالدفع باتجاه مشروع قانون لتقنين الوصول إلى الإجهاض إذا حصل الديمقراطيون على اغلبية إضافية في الكونجرس.

 

وفقا لشبكة سي إن إن، حذر بايدن  من عواقب وخيمة على الوصول إلى الصحة الإنجابية إذا فاز الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وقال: "القول الفصل لا يبقى في المحكمة الآن. وقال إن الأمر لا يتوقف على الجمهوريين المتطرفين في الكونجرس تقع على عاتقك".

 

وتابع بايدن إنه يريد التوقيع على مشروع قانون لتقنين قضية رو ضد وايد في الذكرى الخمسين لقرار المحكمة العليا: "معًا ، سنعيد الحق في الاختيار لكل امرأة في كل ولاية في أمريكا. حتى التصويت. يجب أن تخرج من التصويت يمكننا القيام بذلك إذا صوتنا".

 

أيضا قال الرئيس الأمريكي إنه سيتعامل مع قلق الناخبين المتزايد بشأن التضخم، وشبح الركود الذي يلوح في الأفق والفوضى التي تسببها سوق الأسهم في حسابات التقاعد الخاصة بهم.

 

ومن المتوقع أن يعلن عن إطلاق 15 مليون برميل إضافية من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كجزء من من جهوده الأوسع لخفض أسعار الغاز هذه الخطوة هي جزء من إطلاق 180 مليون برميل على مدى ستة أشهر والتي وعد بها في مارس.

 

قضى الجمهوريون معظم فترة الانتخابات في انتقاد الديمقراطيين بشأن التضخم وإلقاء اللوم على الحزب الحاكم في المشاكل الاقتصادية للأمريكيين.

 

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس سيركز على استعادة حقوق الإجهاض في أمريكا وعلى جهود إدارته لوضع المزيد من الأموال في جيوب الأمريكيين: "سوف تسمع منه يتحدث عن أسعار الغاز  نحن نفعل كل ما في وسعنا. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد عندما يتعلق الأمر بالتضخم ، عندما يتعلق الأمر بخفض التكاليف. وسيواصل الرئيس القيام بهذا العمل. هذا هو السبب في أن قانون خفض التضخم كان في غاية الأهمية ".


بايدن

التجديد النصفي

حقوق الإجهاض

أسعار الوقود

اقتصاد أمريكا

البيت الابيض



الموضوعات المتعلقة

بايدن سيعلن غدا الإفراج عن 10-15 مليون برميل من النفط الاحتياطي

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:14 م

اقتصاد أمريكا فى الجحيم.. بايدن يثير الجدل بتصريح من محل آيس كريم.. ‏فيديو

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:23 م

انتخابات التجديد النصفى في أمريكا.. الديمقراطيون والجمهوريون يستعينون بوجوه بارزة لحشد أنصارهم قبل معركة الكونجرس.. ومايك بنس أمل بعض المرشحين الجمهوريين وجيل بايدن وباراك أوباما يشعلان حماس مرشحى حزب الرئيس

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:30 م

فوكس: 33% فقط من الأمريكيين سيدعمون بايدن في انتخابات 2024‏

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة