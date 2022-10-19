"الإجهاض والوقود".. أوراق بايدن لترجيح كفة الديمقراطيين فى التجديد النصفى

كتبت: نهال أبو السعود

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة التركيز على انتخابات التجديد النصفي المقبلة وسيعطي أولوية النقاش حول حقوق الإجهاض، وتعهد بالدفع باتجاه مشروع قانون لتقنين الوصول إلى الإجهاض إذا حصل الديمقراطيون على اغلبية إضافية في الكونجرس.

وفقا لشبكة سي إن إن، حذر بايدن من عواقب وخيمة على الوصول إلى الصحة الإنجابية إذا فاز الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وقال: "القول الفصل لا يبقى في المحكمة الآن. وقال إن الأمر لا يتوقف على الجمهوريين المتطرفين في الكونجرس تقع على عاتقك".

وتابع بايدن إنه يريد التوقيع على مشروع قانون لتقنين قضية رو ضد وايد في الذكرى الخمسين لقرار المحكمة العليا: "معًا ، سنعيد الحق في الاختيار لكل امرأة في كل ولاية في أمريكا. حتى التصويت. يجب أن تخرج من التصويت يمكننا القيام بذلك إذا صوتنا".

أيضا قال الرئيس الأمريكي إنه سيتعامل مع قلق الناخبين المتزايد بشأن التضخم، وشبح الركود الذي يلوح في الأفق والفوضى التي تسببها سوق الأسهم في حسابات التقاعد الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن يعلن عن إطلاق 15 مليون برميل إضافية من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كجزء من من جهوده الأوسع لخفض أسعار الغاز هذه الخطوة هي جزء من إطلاق 180 مليون برميل على مدى ستة أشهر والتي وعد بها في مارس.

قضى الجمهوريون معظم فترة الانتخابات في انتقاد الديمقراطيين بشأن التضخم وإلقاء اللوم على الحزب الحاكم في المشاكل الاقتصادية للأمريكيين.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس سيركز على استعادة حقوق الإجهاض في أمريكا وعلى جهود إدارته لوضع المزيد من الأموال في جيوب الأمريكيين: "سوف تسمع منه يتحدث عن أسعار الغاز نحن نفعل كل ما في وسعنا. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد عندما يتعلق الأمر بالتضخم ، عندما يتعلق الأمر بخفض التكاليف. وسيواصل الرئيس القيام بهذا العمل. هذا هو السبب في أن قانون خفض التضخم كان في غاية الأهمية ".