الأرصاد: سحب ركامية على الإسكندرية ومطروح والبحيرة وأمطار متفاوتة الشدة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب تتكاثر على ( الإسكندرية-مطروح-البحيرة -كفر الشيخ)، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة أحيانا.

و يشهد اليوم الأربعاء ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على الحدود الجنوبية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.