افتتاح وحدة طب أسرة الوادى الأخضر بالقصاصين الجديدة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، وحدة طب أسرة الوادى الأخضر بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بعد تطويرها، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.

وذلك بحضور الدكتور أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، والنائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة القصاصين والدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير مديرية الصحة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات قطاع الصحة بالإسماعيلية.

وتفقد "أنيس" المركز الطبى الذى يتم افتتاحه ضمن أعمال المرحلة الثالثة لتشغيل مراكز ووحدات الرعاية الأولية، بعد تطويره بتكلفة بلغت 1.7مليون جنيه؛ ليقدم الخدمة والرعاية الطبية ل 16 ألف مواطن بقرية الوادى الأخضر وتوابعها.

وتضم الوحدة عيادتين طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة تنظيم أسرة ومشورة، رعاية حوامل، تطعيمات، صيدلية غرفة ملفات، الاستقبال والطوارئ، معمل دم، معمل بارا، تثقيف صحى، خدمات مركزية (تعقيم، مغسلة، غرفة نفايات)، سكن أطباء وسكن تمريض، بالإضافة لتجهيزها بجهاز مزج مكونات حشو الأسنان، "وحدة أسنان كاملة بها كمبروسور، 3كونترا هاى سبيد، وكونرا لو سبيد بالإضافة إلى ميكروموتور"، جهاز حشو ضوئى، جهاز أشعة للأسنان، جهاز كاحت جير، جهاز شفط سوائل، "جهاز استنشاق + (برطمان + وصلات)، عدد اثنى عشر مجموعة 2 لكل جهاز"، جهاز تشخيص بالموجات الفوق الصوتية، أجهزة تعقيم حديثة، "جهاز كيمياء الدم ( فوتوميتر)، فلاتر ( 340- 490- 505- 546- 578- 62p)"، جهاز تقطير، جهاز عد الدم 3 أجزاء، كما تقدم خدمات الطوارئ والإحالة إلى منشآت الرعاية الثانوية والثالثة.

ويعد إضافة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، حيث أنه يحتوى على جهازين لأشعة السونار على أحدث الطرازات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية وتم تجهيز المركز بالكامل وتأسيسه من مخازن التموين الطبى والقطاع الطبى العلاجى بوزارة الصحة بأحدث الإمكانيات، كما تم تدعيم المركز بالقوى البشرية من أطباء وصيادلة وفنيين وإداريين، التى تعمل تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.

وأشار الدكتور أحمد البرعى رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إلى أن مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية هى المستوى الأول لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى للمنتفعين، حيث قدمت مراكز ووحدات الرعاية الأولية بفرع الإسماعيلية أكثر من مليون و800 ألف خدمة طبية منذ بدء التدشين حتى الآن.

مؤكدًا أنه من المقرر انضمام 66 منشأة صحية لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد للمنتفعين بمحافظة الإسماعيلية، تشمل 12 مستشفى و54 مركز ووحدة صحية، تم تشغيل 4مستشفيات منهم:

«مجمع الإسماعيلية الطبى، مستشفى الطوارئ بأبو خليفة للجراحات المتخصصة، مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك، مستشفى فايد التخصصي»، بالإضافة إلى 32مركز ووحدة صحية حتى الآن تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل فى المحافظة.

وخلال الافتتاح حرص " أنيس" على حث الأطقم الطبية والتمريض على حسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة، وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى فى 16أكتوبر، وهى ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطانى حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

ففى 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات فى الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى بعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين فى الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافى "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى، والنافى كان موقعه بميدان عرابى أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.