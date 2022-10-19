اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:59 م
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اعرف حقيقة توزيع أوراق بألوان مختلفة على السيارات فى القاهرة الجديدة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:30 م
اعرف حقيقة توزيع أوراق بألوان مختلفة على السيارات فى القاهرة الجديدة المرور - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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كشفت الداخلية ملابسات تداول منشورات ببعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام إدارة المرور بتوزيع أوراق فارغة بألوان مختلفة على السيارات بمحيط منطقة القاهرة الجديدة، مع تسائلات بالتعليقات عن سبب ذلك.
 
بالفحص تبين قيام أحد المكاتب الاستشارية للنقل وطرق المرور T.H.T بإجراء دراسة عن الأثر المرورى لأحجام حركة السيارات بأحد الميادين بمدينة الرحاب والمحاور المؤدية إليه باستخدام تلك الكروت الملونة، وذلك تمهيداً لتركيب إشارات ضوئية بما يحقق السيولة المرورية وخدمة المواطنين، وأن دور الإدارة العامة لمرور القاهرة يقتصر على تيسير مهمة المكتب الاستشارى المشار إليه.
 
 
 

المرور

الاداره العامة للمرور

توزيع اوراق

اخبار الحوادث



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