استقرار أسعار الخضار فى مصر اليوم الأربعاء بالأسواق

كتب إسلام سعيد

تواصل أسعار كافة أنواع الخضروات استقرار ملحوظ في الأسواق اليوم الأربعاء خاصة مع ضخ معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 2 إلى 4 جنيهات في سوق الجملة والبطاطس 3.5 إلى 5.5 جنيه والبصل 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 3.5 إلى 5.5 جنيه.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه والفاصوليا 9 إلى 17 جنيها والباذنجان البلدي 1.75 إلى 2.75 جنيه والباذنجان الرومي 1.5 إلى 2.5 جنيه والباذنجان الأبيض 1.75 و 2.75 جنيه والفلفل الرومي 3 إلى 6 جنيهات والفلفل الصوب 4 إلى 8 جنيهات والفلفل الألوان 5 الى 10 جنيهات.

وسجل سعر الملوخية الخضراء 2.5 إلى 3.5 جنيه وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات والخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.

وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 10 إلى 15 جنيه والكابوتشي 3.5 إلى 4.5 جنيه والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.