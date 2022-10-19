اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:47 م
أكرم القصاص
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ارتفاع قيمـة الأصول الثابتة لشركات قطاع الأعمال لـ631.6 مليـار جنيـه فى2020/2021

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:07 م
ارتفاع قيمـة الأصول الثابتة لشركات قطاع الأعمال لـ631.6 مليـار جنيـه فى2020/2021 جهاز الإحصاء
كتب مدحت عادل

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أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء النشرة السنوية للإحصــاءات والمـؤشـرات المـاليــة لشركـــات قطـاع الأعمال العـام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2020/2021. 
 
ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الأصول الثابتة 631.6 مليـار جنيـه عـام 2020/2021 مقابـل 617.0 مليـار جنيه  عـام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 2.4٪ .
 
وارتفعت قيمـة رأس  المال المدفوع لتصل إلي 173.6 مليار جنيه عـام 2020/ 2021 مقــابــل 170.4 مليــار جنيـه عـام 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1.9٪.
 
وارتفعت قيمة صافي رأس المال المستثمر 583.5 مليـار جنيـه عـام 2020/2021 مقابــل 576.1 مليـار جنيــه عـام 2019/2020بنسبــة زيادة  قـــدرهــا 1.3٪. 
 
وبلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 28.4 مليار جنيـه عـــام 2020/2021 مقابل 16.1 مليــار جنيه عام 2019  /2020 بنسبــة زيادة بلغت 76.6٪، وبلغــت قيمـة  صافي  رأس  المال المستثمر 105.6 مليار جنيـه عـــام 2020/2021 مقابل 90.9 مليــار جنيه عـام 2019/2020 بنسبــة زيادة بلغت 16.2٪ .
 
وبلغـت قيمـة الأجور 32.1 مليـار جنيـــه عام 2020/ 2021  مقابـــل 29.7 مليار جنيـه عـام 2019/2020 بنسبة زيـادة قــدرها 8٪.

جهاز الإحصاء

الإحصاء

الأجور

أجور للعاملين في القطاع العام



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