اتحاد العمال: افتتاح مصنع الرمال السوداء رسالة قوية للعالم عن اقتصاد مصر

كتبت آية دعبس

قال خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال ، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمصنع الرمال السوداء صباح اليوم، بكفر الشيخ، تعد رسالة قوية لكل دول العالم، عن الاقتصاد المصرى، فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، فضلا عن التأكيد على استمرار مصر في خطواتها نحو تنمية مواردها وإطلاق العديد من مشروعاتها القومية فى كافة المجالات.

وأضاف عيش، لليوم السابع: أن الرئيس أكد مرارا وتكرارا على أن مصر غنية بالثروات أسفل باطن الأرض، وبالتالى يعد هذا المشروع هو أول استغلال حقيقي لثروات مصر، ومن المنتظر أن يلى هذا المشروع العديد من المشروعات الأخرى، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تسهم فى دعم وجود دخل قومى دولارى فى ظل الأزمات والحروب التى تشهدها عدة دول.