اليوم السابع
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إعادة حركة المرور على الدائرى بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة بشبرا الخيمة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:25 ص
إعادة حركة المرور على الدائرى بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة بشبرا الخيمة انقلاب سيارة ــ أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهد الطريق الدائري أعلى الدوران الجديد المتجه إلى الطريق الزراعي، صباح اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة بالحجارة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الواقعة، وجرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية على الطريق ومنع تعطلها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد أبو سعد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالحجارة بالطريق الدائري.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، بقيادة العقيد محمد غيته رئيس مباحث مرور القليوبية، والعقيد مصطفى عطية رئيس عمليات المرور، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل، محملة بالحجارة بالدوران الجديد المتجه إلي الطريق الزراعي، وتمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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